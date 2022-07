Haïti un an après l’assassinat du président: dans la boue jusqu’aux genoux

Enquêtes sans issues

On attend toujours l’aboutissement d’enquêtes nationales et internationales autour de l’assassinat de Jovenel Moïse. Plusieurs institutions et États, personnalités haïtiennes et étrangères, civils et militaires, seraient impliqués.

Depuis un an, entre moult voyages et réunions de planification, transactions et opérations, arrestations et protestations, processus d’extraditions et procédures spécifiques aux juridictions étatiques impliquées, Haïti continue de s’enliser dangereusement.

Protéger la démocratie, vraiment?

La faillite de l’intervention occidentale face à la crise en Haïti révèle à la fois notre incompréhension de la dynamique haïtienne complexe et notre incapacité à négocier la paix entre pairs.

Reconnaissons que la dynamique haïtienne a de multiples facettes historiques, culturelles, sociales, religieuses qui s’entrecroisent au cœur d’un environnement peu connu par la plupart des Occidentaux.

Cependant le Canada se targue de priser la diplomatie pour gérer les conflits. Alors qu’attendons-nous pour entamer le dialogue avec Haïti?