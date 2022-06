Cinq portraits de personnages «porteurs du possible» en Haïti

Haïti possède 200 monuments et sites historiques surprenants répartis à travers son territoire. Le BNE répond à une urgente nécessité de préserver et de valoriser le patrimoine captivant du pays, symbole permanent de la remarquable histoire haïtienne.

Un espace scientifique et éducatif pour instruire et stimuler l’étude de l’identité culturelle haïtienne, mettant l’accent sur ses composantes africaines et amérindiennes.

Personnage de terrain audacieux, totalement ancré dans ses racines populaires, Erol Josué fusionne art et anthropologie avec acuité, sensibilité et détermination.

Ses talents éclatants de chanteur et danseur évoluent dans la pratique du vaudou depuis son éducation familiale. Source de son inspiration nichée entre savoirs ancestraux et contemporains tant sur la scène haïtienne qu’à l’international.

Citons le 10e Festival International de Jazz de Port-au-Prince (2016) où Erol a performé en compagnie d’Omar Sosa, pianiste et percussionniste cubain vivant à Barcelone. Un initié de la santería (religion originaire des Caraïbes) très proche de la culture afro-cubaine pratiquée à Cuba, en Colombie et au Venezuela.