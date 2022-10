Haïti : retour à la case départ ou prendre sa place?

Répondre aux besoins de base

Ils ont exhorté les partis au cœur du conflit à immédiatement mettre en place des couloirs humanitaires et à rétablir l’approvisionnement en carburant ainsi qu’en eau potable.

Ceci, afin de répondre aux besoins de base de la population haïtienne et de permettre aux hôpitaux de répondre à la montée des cas de choléra dans le pays.

Renforcement de la Police nationale

Ils ont affirmé leur engagement à aider les Haïtiens à surmonter les défis sécuritaires complexes auxquels le pays est confronté.

Ils ont appelé la communauté internationale à fournir une assistance robuste en matière de sécurité, y compris le renforcement de la Police nationale d’Haïti.

Tout en encourageant les parties prenantes de la société haïtienne, incluant les femmes et les jeunes, à continuer un dialogue de politique inclusif, pacifique et constructif afin d’identifier une solution politique viable et durable.