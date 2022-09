Haïti à l’ONU : promesses et questions qu’on se pose

Ce communiqué précise que cette contribution s’inscrit dans les efforts du Canada pour atténuer les conséquences du séisme d’août 2021 ayant touché plus de 800 000 personnes.

Ceci en collaboration avec d’autres donateurs internationaux pour s’assurer que l’aide est efficace et qu’elle correspond aux priorités d’Haïti… Vraiment?

Crise sécuritaire

Selon le site Relations Canada-Haïti, le Canada se dit préoccupé par la crise sécuritaire et l’augmentation de l’emprise des gangs en Haïti. Il continue donc son appui de longue durée au renforcement de la Police nationale d’Haïti.

Il a financé un projet d’appui à la professionnalisation de la Police nationale via la mise sur pied de l’Académie nationale de police et la formation de près de 400 commissaires et inspecteurs.

Les formations touchent la déontologie policière, la protection des droits de la personne, et la lutte contre «la violence fondée sur le genre» en lien avec la politique féministe du Canada.