La recherche arctique, victime collatérale de la guerre en Ukraine

«Si nous travaillons sur des projets ou à travers des réseaux qui impliquent des chercheurs russes, nous devons tout simplement dire qu’ils ne sont plus impliqués. Nous ne pouvons ni les contacter ni nous associer à eux, et ces derniers ne peuvent plus postuler pour des bourses.»

«C’est du jamais vu», poursuit celui qui est aussi engagé au sein de l’Université de l’Arctique. Ce réseau d’universités, de collèges et d’instituts de recherche a annoncé le 4 avril que la collaboration avec la Russie était suspendue.

Le Canada ou l’Alaska au lieu de la Sibérie

Markku Heikkilä, directeur des communications scientifiques du Centre de recherche pour l’Arctique de l’Université de Laponie en Finlande, s’inquiète pour les travaux de ses collègues.

«Plusieurs excursions dans la péninsule de Yamal (au Nord-Ouest de la Sibérie), pour de la recherche déterminante sur le changement climatique et la biodiversité, ont dû être modifiées pour être conduites ailleurs», déplore-t-il.

Fabrice Calmels, de la Chaire de recherche sur le pergélisol et les géosciences, au Centre de recherche de l’Université du Yukon, fait le même constat. Il avance que des chercheurs européens (Allemands et Français) ont dû rediriger leurs travaux vers l’Alaska plutôt que la Sibérie à la lumière des évènements actuels.