La végétation de l’Arctique s’est toujours adaptée au réchauffement

«Il s’agit d’une technique assez nouvelle qui nécessite une configuration de laboratoire vraiment spécifique pour éviter la contamination lorsque nous travaillons sur cet ADN dégradé très ancien de végétation de l’Arctique, précise la chercheuse. J’y ai travaillé pour extraire et séquencer l’ADN végétal qui nous intéressait.»

5 degrés de plus qu’aujourd’hui

Les résultats de cette recherche ont donc permis de mettre à jour un environnement arctique bien différent de ce que l’on connaît aujourd’hui. Il y a 120 000 ans, à cette latitude, le climat était plus chaud avec des températures de 5 degrés Celcius plus élevés qu’aujourd’hui. La végétation reflétait donc ce climat.

La lecture de l’ADN a permis de montrer qu’une variété de bouleau nain poussait aux abords immédiats du lac alors que cette variété de végétation de l’Arctique est présente 400 kilomètres plus au sud à l’heure actuelle.

La végétation de l’Arctique s’adaptera

Cette conclusion est fascinante, selon Sarah Crump, car elle montre les capacités d’adaptation de la végétation aux changements climatiques. «Il y a eu une redistribution assez substantielle des plantes autour de l’Arctique et nous savons que les arbustes de l’Arctique et de la forêt boréale poussaient plus au nord.»

Pour la chercheuse, la flore arctique joue un rôle important qu’il faut prendre en compte dans les prévisions du changement climatique. Si l’Arctique continue de se réchauffer, la végétation évoluera afin de s’adapter.