La plus grande zone de protection marine est au Nunavut

La zone est également un habitat de choix pour divers organismes. On y retrouve des algues microscopiques qui forment le point de départ de la chaîne alimentaire – le réseau trophique marin – qui est nécessaire à la survie des espèces présentes sur le territoire comme les ours polaires, les phoques et les morses.

Enfin, Tuvaijuittuq est la dernière région arctique où la glace de mer sera préservée jusqu’en 2050, selon les experts de Pêches et Océans Canada.

La ZPM permettra la protection et la recherche autour, entre autres, de l’évolution de la glace de mer qui influe sur les réseaux trophiques marins et menace l’équilibre de cet écosystème fragile.

La coopération au centre des actions

Un aspect essentiel de la mise en place de la protection de Tuvaijuittuq est celui du principe de cogestion et de partage des savoirs: «les connaissances scientifiques et inuites sont toutes deux nécessaires pour fournir des renseignements liés aux écosystèmes à l’appui de la gestion de l’océan et de ses ressources», expliquent les experts.