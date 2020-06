Les maisons en conteneurs débarquent au Nunavut

Le conteneur, outil essentiel du transport maritime, sert aussi de maison. Le concept a réuni deux entrepreneurs qui travaillent ensemble sur l’élaboration de ces logements innovants au Nunavut.

Le projet Qammaq aiderait à lutter contre deux fléaux qui persistent dans le territoire du Grand Nord: la crise du logement et le chômage.

Alex Cook, fondateur de ArchtTech, a travaillé de longues années sur son projet de logement novateur et ergonomique jusqu’à élaborer son concept de maison construite en partie avec des conteneurs d’expédition.

Pour le réaliser, il devait trouver le spécialiste qui pourrait lui offrir les structures métalliques adéquates. C’est alors qu’il a rencontré, après des recherches de profils «partout dans le monde», Jason Halter, concepteur industriel de renom et propriétaire de Wonder Inc, qui était selon lui, «parfait et doté de beaucoup d’expérience» dans le domaine de l’optimisation des conteneurs.

Faire avec ce qu’on a

L’idée est d’offrir une seconde vie aux conteneurs en provenance de Chine. En effet, pour acheminer les matériaux de construction des habitations conventionnelles, des conteneurs à usage unique sont utilisés. Ils seront par la suite réemployés par le binôme pour bâtir des logements.