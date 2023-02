Un 5e album plus afro-beat pour Abel Maxwell

Ce 5e opus a pris deux ans à produire, dit-il à l-express.ca, et il est le fruit de voyages en Afrique et en Europe, où il a collaboré avec plusieurs musiciens, dont King Mensah au Togo, qui fait une apparition sur l’album.

Et c’est au festival culturel des Jeux du Canada à Niagara, l’été dernier, qu’il a rencontré son directeur musical Samuel Williams.

Ces rencontres l’ont d’ailleurs «poussé à se dépasser», dit-il, ce qui fait de 5 Roses «mon meilleur album».

Abel Maxwell est né au Sénégal de parents togolais. Il a grandi en France (à Arcachon sur la côte Atlantique) et s’est installé au Canada il y a une quinzaine d’années, d’abord à Ottawa, puis à Toronto. Il a étudié et travaillé en gestion, marketing et communication avant de se consacrer entièrement à son art.