Desjardins: 13,7 M$ pour les membres et la collectivité

Une forte croissance et d’excellents résultats financiers ont permis à la Caisse Desjardins Ontario de maintenir sa position au classement des 10 plus grandes caisses et credit unions du Canada en 2022.

«Nous sommes la deuxième en Ontario et la plus grande du Mouvement Desjardins», a précisé William Boucher, directeur général et chef des opérations de la Caisse, à l’assemblée générale annuelle du 18 avril.

C’était d’ailleurs la première fois que la Caisse tenait son AGA en format hybride: sur quatre sites et en vidéoconférence.

Volume d’affaires de 20 milliards $

En 2022, la Desjardins Ontario Credit Union a enregistré des résultats d’opérations de 139,8 millions de dollars, en hausse de 10% par rapport à 2021.

Son volume d’affaires a augmenté de 4,8% pour s’établir à 19,83 milliards $ pendant la même période.