LGS, Abel Maxwell et une trentaine d’artistes à la FrancoFEST de Hamilton

Programmation riche

Selon Julie Jardel, c’est une programmation plus riche que les années précédentes qui s’offre aux spectateurs en 2023. Plus de 10 disciplines artistiques seront à l’honneur, avec 30 artistes et 15 concerts de musique.

Le Groupe Swing (LGS) occupera la tête d’affiche du vendredi soir. Ce groupe créé en 1999 par Michel Bénac, originaire d’Ottawa, donne un côté «pop américaine» à la traditionnelle chanson canadienne-française. Avec six albums en presque un quart de siècle, LGS est un succès franco-ontarien international.

Le Montagnais Shauit animera la fin de soirée avec ses mélodies uniques mélangeant reggae et folk.

À la demande générale parce qu’il a un rapport privilégié avec le public, l’auteur-interprète Stef Paquette (qui a animé la FrancoFEST de Hamilton durant de nombreuses années) sera également présent.

D’autres artistes compléteront cette soirée de lancement se déroulant de 16h45 à 23h. Le groupe de percussion Hamilton Beat Harmonics chauffera la salle. Des pirates envahiront la zone familiale.