Brad Treliving est le nouveau DG des Maple Leafs

Avant de se joindre aux Flames, Treliving a occupé le poste de vice-président des opérations hockey et de directeur général adjoint des Coyotes de Phoenix pendant sept saisons.

Treliving était dans la mire des Maple Leafs

Le nom de Treliving était sur toute les lèvres dès l’annonce du renvoi de Dubas. Il faut dire que le bassin de DG disponibles n’était pas énorme. Tout semblait indiquer que le poste était pratiquement garanti pour Treliving.



« Je suis très excité et honoré de me joindre aux Maple Leafs de Toronto en tant que directeur général », a déclaré Brad Treliving.



« Je tiens à remercier Brendan, MLSE et son conseil d’administration pour leur soutien tout au long de ce processus. Je suis ravi de rejoindre une équipe Original Six et je reconnais à quel point les Maple Leafs comptent pour cette communauté. C’est une journée très excitante pour ma famille et moi », a dit le nouveau DG.