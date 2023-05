Bilan de fin de saison des Maple Leafs: Qui restera?

Les Maple Leafs ont fait leur bilan annuel de fin de saison lundi au Centre de Performance Ford d’Etobicoke. Quelques jours seulement après avoir été éliminés par les Panthers de la Floride en 5 parties, les joueurs vedettes et membres de la direction se sont adressés aux médias.

« La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. »

Depuis les quatre dernières années, la célèbre citation d’Einstein s’applique particulièrement bien aux Maple Leafs à ce temps-ci de l’année. Éliminés prématurément une fois de plus, et ce même s’ils ont franchi la première ronde pour la première fois depuis 2004, on peut s’attendre à un été mouvementé pour l’organisation.

Plusieurs joueurs pointés du doigts pour les mauvaises performances face aux Panthers. Un DG dont le contrat arrive à échéance dans quelques semaines. Un entraîneur sur le siège éjectable.

Nous verrons dans les prochaines semaines si l’équipe décide de frapper un grand coup ou de redonner une autre chance à son groupe qui n’a, encore une fois, pas fait le travail nécessaire pour ramener une Coupe Stanley à Toronto.