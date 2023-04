Les Maple Leafs passent au deuxième tour pour la première fois depuis 2004

Toronto prend les devants

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage. Après avoir profité d’une bonne séquence où ils ont eu plusieurs bons lancers, les Leafs ont finalement marqué. Le tir d’Auston Matthews a touché la cible. Un cinquième but dans la série pour Matthews.

Le Lightning réplique

Les Maple Leafs devaient tenir le coup pendant 20 minutes pour confirmer leur victoire. Malheureusement, le capitaine du Lightning Steven Stamkos a créé l’égalité en début de troisième. Laissé seul devant le filet, il a facilement fait bouger les cordages à 4:11. Une mauvaise couverture de Mark Giordano a permis à Tampa d’égaliser.

Le capitaine, le héro

Les deux équipes se sont retrouvées en prolongation et les Maple Leafs ont marqué le but le plus important des dernières 19 années. Le tir du capitaine John Tavares s’est faufilé dans la foule et a déjoué le gardien Vasilevskiy.