Soirée catastrophique pour les Maple Leafs qui se font écraser par le Lightning

Tampa en rajoute

Les visiteurs ont rapidement redoublé leur avance grâce à Brayden Point. Ce dernier a déjoué Samsonov à deux reprises alors que Tampa avait un homme d’extra. Une douche d’eau froide sur les Leafs.

Michael Bunting expulsé de la rencontre

Le calvaire des Leafs s’est continué en fin de deuxième. Michael Bunting a asséné un coup d’épaule à la tête d’Erik Cernak et a écopé d’une pénalité de match. Une punition de 5 minutes avait d’abord été accordée mais après révision, il a été expulsé de la rencontre. Cernak n’est pas revenu au jeu. Suspension probable à venir pour Bunting.

Michael Bunting receives a match penalty for this hit to Erik Cernak.



(🎥: ESPN) pic.twitter.com/rgN4WrOSXY — TSN (@TSN_Sports) April 19, 2023

Un but contesté

Corey Perry et le Lightning ont profité de cet avantage numérique pour sonner le glas des Maple Leafs. Perry a poussé la rondelle entre le patin de Samsonov et le poteau. Après reprise vidéo, le but a été accordé car il a été déterminé que la rondelle avait franchie la ligne rouge au complet.