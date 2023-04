Maple Leafs: les séries de la dernière chance s’amorcent mardi

Avec les contrats de Nylander et Matthews qui arrivent à échéance l’an prochain, les séries de cette année pourraient être la dernière danse de ce noyau.

Le directeur général Kyle Dubas, sans contrat au terme des séries, pourrait voir son poste être en péril si Toronto ne franchit pas la première ronde.

« Nous prévoyons jouer longtemps »

L’attaquant Alex Kerfoot, qui deviendra joueur autonome au terme de la saison, est confiant en vue des séries.

« Nous essayons de préparer notre jeu pour les séries éliminatoires », a-t-il dit à l-express.ca . « Nous prévoyons jouer très longtemps donc nous ne regardons pas trop loin en avant. On essaye simplement de se préparer pour le premier tour des séries. »

Les Maple Leafs accueilleront le Lightning mardi et jeudi pour les matchs 1 et 2, avant de voir la série se déplacer à Tampa pour les parties 3 et 4. Les duels 5, 6 et 7 (si nécessaires) se feront en alternance avec les rencontres 5 et 7 à Toronto.