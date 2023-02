Les Maple Leafs font l’acquisition de Ryan O’Reilly et Noel Acciari

O’Reilly s’est blessé à un pied plus tôt cette saison, mais est revenu au jeu il y a quelques semaines et performe bien depuis son retour. Il montre une fiche de 12 buts et 7 passes en 40 rencontres cette saison avec St-Louis.

Les Maple Leafs comptent maintenant trois joueurs de centre de premier plan: Auston Matthews, John Tavares et Ryan O’Reilly.

Du côté de Noel Acciari, il a cumulé 18 points en 54 matchs cette saison. Ses aptitudes défensives ainsi que sa robustesse sont exactement ce que Toronto recherchait pour les 3e et 4e lignes.

O’Reilly et Acciari devraient jouer ce soir

Sheldon Keefe a dit que les deux joueurs ont été catégoriques et qu’ils veulent jouer ce soir. O’Reilly et Acciari se sont immédiatement envolés vers Toronto. Ils devraient affronter le Canadien de Montréal ce samedi soir à l’Aréna Banque Scotia.