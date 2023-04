Zach Aston-Reese marque 2 buts dans la victoire des Maple Leafs

Soirée de la fierté

Les joueurs des Maple Leafs arboraient un autocollant aux couleurs arc-en-ciel sur leurs casques, ainsi que du ruban aux mêmes couleurs sur leurs bâtons.

Le gardien Ilya Samsonov était le seul membre des Leafs à ne pas arborer l’arc-en-ciel sur son équipement. L’équipe a cité des lois russes qui interdisent aux Russes de promouvoir les relations homosexuelles ou de suggérer que les orientations non hétérosexuelles sont «normales». Samsonov n’a pas été rendu disponible aux médias.

Le défenseur Morgan Rielly a pour sa part dit que les actions parlent plus forts que les mots et plus forts que notre accoutrement. Rielly a marché dans le défilé de la Fierté il y a quelques années avec Kyle Dubas et Brendan Shanahan.

Zach Aston-Reese ouvre la marque pour les Leafs

L’attaquant Zach Aston-Reese a profité d’une passe de Justin Holl pour faire bouger les cordages. Un 9e but cette saison pour Aston-Reese qui avait connu des semaines plutôt difficiles récemment.

Les Blue Jackets ont créé l’égalité avant la fin de la première période. Le tir du poignet de Jack Roslovic a eu raison du gardien des Leafs Joseph Woll. Woll disputait un 4e match cette saison devant le filet des Leafs.