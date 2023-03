Alex Lyon s’illustre et les Panthers ont raison des Leafs en prolongation

Les Maple Leafs ont répliqué en début de deuxième période. Zach Aston Reese a habilement redirigé un tir de TJ Brodie derrière le gardien Alex Lyon. Lyons.

But refusé et tir de punition pour les Leafs

Auston Matthews s’est amené à 2 contre un devant le gardien des Panthers en compagnie de Calle Jarnkrok qui a compté. L’entraîneur des Panthers, Paul Maurice, a contesté le but en raison d’un hors-jeu et le but a été refusé.

Quelques instants plus tard, Zach Aston-Reese s’est vu accorder un lancer de punition. Il a été accroché alors qu’il s’amenait seul devant le gardien des Panthers. Aston-Reese n’a pas su déjouer Lyon lors de son essai.

Auston Matthews donne les devants à son équipe

Auston Matthews a donné l’avance aux Leafs pour la première fois de la rencontre à 6:40 de la troisième période. Son tir sur réception a touché la cible. Un 37e but cette saison pour Matthews qui devient le meilleur marqueur de l’équipe cette saison. Matthews a marqué 296 buts depuis son arrivée à Toronto. Il est maintenant au 6e rang dans l’histoire de la franchise.

Un but qui fait mal aux Leafs

Avec seulement 59 secondes à faire au match, les Panthers ont créé l’égalité. Alors qu’ils avaient retiré le gardien Lyon au profit d’un attaquant supplémentaire, les visiteurs ont trouvé le fond du filet. Sam Reinhart a fait dévier un tir derrière Samsonov.