L’Avalanche a le dessus sur les Maple Leafs en tirs de barrage

Prolongation et tirs de barrage

Les deux équipes se sont retrouvées en période de prolongation. Malgré quelques bonnes occasions de marquer des 2 équipes, aucun joueur n’a trouvé le fond du filet.

Auston Matthews est venu bien prêt de marquer avec un filet quasi désert mais son tir a raté la cible.

L’issue du match a été déterminée en tirs de barrage. Ilya Samsonov a effectué l’arrêt sur l’essai d’Evan Rodrigues, mais n’a pas été en mesure d’arrêté le tir de Nathan MacKinnon. Du côté des Leafs, William Nylander, Auston Matthews et Mitch Marner ont tous été incapables de déjouer Alexander Georgiev.

Victoire de l’Avalanche par la marque de 2-1.

Échos de vestiaire

Le gardien Ilya Samsonov a été très solide devant sa cage et a effectué 28 arrêts. Ce dernier ne s’est pas laissé abattre par la défaite. «Je me lève la tête et je continue à avancer», a-t-il dit après la rencontre.