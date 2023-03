Les Maple Leafs prennent leur revanche sur les Oilers

Connor McDavid a ensuite marqué son 55e but de la saison. Comme lui seul sait si bien le faire, il a servi une tasse de thé à la brigade défensive des Leafs et au gardien Murray pour faire bouger les cordages. McDavid trône au sommet des pointeurs de la LNH avec 124 points en 66 matchs.

Une erreur défensive de Ryan McLeod aura coûté cher aux Oilers. Mitch Marner a intercepté la passe de McLeod pour ensuite complètement déjouer Skinner et créer l’égalité.

MITCHY REALLY DID THAT!! 🤮 pic.twitter.com/5vDgQyYYkt