Les Maple Leafs et Ryan O’Reilly s’amusent face aux Canadiens

5 buts sans riposte pour les Leafs

Les Maple Leafs ont répliqué et inscrits deux buts sans riposte avant la fin du deuxième vingt. Le tir sur réception de Michael Bunting a eu raison de Jake Allen. But en avantage numérique pour les Leafs et 17e but cette saison pour Bunting.

Pierre Engvall a donné l’avance aux Torontois pour la première fois de la rencontre à 13:20 de la période médiane. Le gardien des Canadiens avait initialement arrêté le tir d’Engvall mais Allen a échappé la rondelle qui s’est faufilée derrière lui.

Michael Bunting a inscrit son deuxième du match 5 minutes plus tard. Avec sa mention d’aide sur le but, O’Reilly obtient son premier point avec les Leafs.