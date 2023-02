Maple Leafs: la saison de Jake Muzzin est terminée

Muzzin a rencontré plusieurs spécialistes en Californie au début du mois et attendait les résultats.

Un avenir incertain pour Jake Muzzin

Le directeur général Kyle Dubas avait dit en octobre, après que Muzzin soit forcé à une convalescence de 4 mois, qu’un retour au jeu n’était pas garanti.



«Ce n’est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère», a déclaré Dubas.



«À moins qu’il ne soit sûr à 100% que ce temps de récupération va lui permettre de reprendre sa place et ne rien aggraver, nous devons faire ce qui est bon pour sa santé à long terme. Il est père de deux jeunes enfants et un époux. Nous devons nous assurer que nous faisons ce qui est bien pour lui. Aussi important qu’il soit pour nous en tant que joueur, sa santé est primordiale», avait-il ajouté.



Muzzin est actuellement sur la liste des blessés à long terme et est sous contrat pour la saison prochaine. Il touche un salaire de 5,625 millions $ par saison.

En 4 matchs avec les Leafs cette saison, il a obtenu une mention d’aide.