Convaincante victoire des Maple Leafs sur les Hurricanes

Un échange de buts

Brady Skjei a réduit l’avance des Leafs à 14:37 du premier vingt mais les Leafs ont rapidement répliqué. Le tir de John Tavares a dévié sur Auston Matthews et trouvé le fond du filet. Un 32e but cette saison pour Matthews.

Les Hurricanes ont à nouveau touché la cible en milieu de deuxième période. Le tir sur réception de Martin Necas a eu raison d’Ilya Samsonov.

Sam Lafferty et Zach Aston-Reese se sont amenés à deux contre un face aux gardien Kochetkov et Aston-Reese n’a pas manqué sa chance de rediriger la rondelle derrière la ligne rouge. Un deuxième du match et 7e but cette saison pour l’attaquant.