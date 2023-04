Mitch Marner et les Maple Leafs s’amusent face aux Canadiens

« C’est vraiment cool », a-t-il dit. « J’essaie de ne pas trop focuser là-dessus mais c’est difficile quand tu es si près du but et que l’opportunité est là. On verra bien ce qui arrivera. »

L’entraîneur Sheldon Keefe a dit que se sont les joueurs qui ont choisi de faire entrer le gardien Jett Alexander dans la partie avec 1:10 à faire. Ilya Samsonov était content que l’équipe puisse faire vivre un rêve au gardien de l’université de Toronto.

Les Maple Leafs disputent leurs 3 dernières rencontres de la saison sur la route avant de revenir à domicile pour y entamer la première ronde des séries éliminatoires face au Lightning.