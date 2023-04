Les Leafs sont incapables de terminer le travail et s’inclinent face au Lightning

La recrue Matthews Knies, appelé en renfort, fait le travail et l’entraîneur des Leafs a été catégorique la veille que Knies ne serait pas retiré de l’alignement une fois la suspension de Bunting terminée.

Bunting a marqué 23 buts cette saison et devrait assurément être de la formation partante au Amalie Arena de Tampa.

Toronto ouvre la marque rapidement

Les Maple Leafs ont fait bondir les spectateurs de leur sièges en début de première. Morgan Rielly, qui connaît une excellente série, a inscrit son équipe au pointage dès les premières minutes de la rencontre. Bien posté à la pointe, son tir du poignet a eu raison du gardien Andrei Vasilevskiy.

Douche d’eau froide sur les partisans

Alors que l’annonceur maison n’avait pas encore confirmé le but des Leafs, les visiteurs ont créé l’égalité. Anthony Cirelli a touché la cible dès la mise au jeu suivante pour ralentir les ardeurs des 19 663 amateurs à l’Aréna Scotiabank. Un 3e but dans la série pour l’attaquant du Lightning.

Le Lightning prend l’avance

Les visiteurs ont profité d’une bévue défensive de Justin Holl pour soutirer la rondelle aux Leafs et prendre l’avance pour la première fois de la rencontre. Michael Eyssimont, qui était de retour dans la formation pour Tampa, a décroché un tir d’un angle peu probable et la rondelle s’est faufilé entre le poteau et le gardien Ilya Samsonov. 2-1 Tampa.