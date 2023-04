John Tavares marque 3 buts et les Leafs prennent leur revanche sur Tampa

Mitch Marner a par la suite marqué son 2e de la rencontre.

La tension monte

Corey Perry a marqué à mi-chemin du troisième engagement, mais il était trop tard pour les visiteurs qui étaient visiblement à fleur de peau.

Plusieurs bagarres ont éclaté tout au long du match. Corey Perry et Justin Holl des Leafs ont jeté les gants et ont tous deux été chassés du match. La tension a monté d’un cran entre Tanner Jeannot, Pat Maroon et certains partisans des Leafs. Une engueulade s’en est suivi et deux fans ont été escortés hors de l’aréna. Une scène qui n’est pas sans rappeler l’incident entre Tie Domi et des partisans de Philadelphie dans les années 90.

Tour du chapeau

Le capitaine John Tavares a complété son tour du chapeau avant la fin de la rencontre. Un premier tour du chapeau en séries éliminatoires pour Tavares. Une pluie de casquettes s’en est suivie.