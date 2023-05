Défaite crève-coeur en prolongation: les Maple Leafs sont éliminés

Radko Gudas s’est amené en zone des Leafs et a ouvert la voie pour Nick Cousins avant de lui refiler le disque. Cousins n’a pas manqué sa chance et a déjoué Woll. Victoire de la Floride par la marque de 3-2 et les Leafs sont éliminés.

Échos de vestiaires

Ce sont des joueurs sous le choc qui se sont présentés devant les journalistes après la défaite.

« C’est difficile de croire que c’est terminé. Ce n’est pas le résultat que nous espérions, mais nous avons une bonne fondation, et je crois en nous. Nous avons un bon groupe ici », a dit le capitaine John Tavares.

Questionné sur le noyau de l’équipe, Mitch Marner était catégorique. « Nous avons encore des années à nos contrats. Nous croyons en ce groupe. »

L’entraîneur Sheldon Keefe a avoué ne pas avoir parlé à ses joueurs après la défaite. Il a donné beaucoup de crédit aux joueurs des Panthers. Selon lui, les Leafs ont perdu la série après le troisième match. Avec un déficit de 3-0 dans la série, ils n’avaient aucune chance.