Les Leafs laissent filer une avance… Bobrovsky et les Panthers l’emportent

Après avoir vu leurs adversaires prendre les devants dans la série mardi soir, les Maple Leafs étaient de retour à l’Aréna Banque Scotia pour le match #2 de la série face aux Panthers de la Floride. Ils espéraient créer l’égalité avant de partir disputer les deux prochaines rencontres à Sunrise.

Les locaux ont rapidement ouvert la marque grâce au deuxième but des séries d’Alex Kerfoot. Ryan O’Reilly a doublé l’avance des Leafs moins de trois minutes plus tard pour faire bondir de joie les 19 387 partisans présents.

Anton Lundell a réduit l’avance de Toronto avant la fin du premier vingt en profitant d’une belle passe de Sam Reinhart.

Avec une avance d’un but après la première période, les Maple Leafs ont commis plusieurs erreurs lors de la période médiane et les visiteurs en ont profité. Aleksander Barkov a touché la cible avec seulement 19 secondes de jouées et Gustav Forsling a imité son coéquipier moins d’une minute plus tard.

Les Maple Leafs ont tenté d’égaliser la marque, mais se sont butés à un Sergei Bobrovsky en très grande forme devant le filet des Panthers. William Nylander a été le meilleur joueur des Leafs en troisième mais a été incapable de faire scintiller la lumière rouge.