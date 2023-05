Kyle Dubas ne reviendra pas comme DG des Maple Leafs

Les Maple Leafs ont annoncé vendredi après-midi que le contrat du directeur général Kyle Dubas ne serait pas renouvelé. Onde de choc à Toronto: c’est la fin de l’ère Dubas.



« Je tiens à remercier Kyle pour son dévouement indéfectible au cours de ces neuf dernières saisons avec l’organisation, y compris ses cinq dernières en tant que directeur général», a dit le président et gouverneur Brendan Shanahan dans un communiqué.

«Kyle a favorisé une excellente culture au sein de notre vestiaire et de notre personnel, et il a constamment poussé à rendre notre équipe meilleure à chaque saison. Nous souhaitons à Kyle et à sa famille le meilleur pour la suite et le remercions pour ses précieuses contributions. »

Shanahan a convoqué les médias à un point de presse à l’Aréna Scotiabank pour expliquer la situation.