Cinq Franco-Ontariens et un cowboy acadien sur la scène du COFRD

La chanteuse torontoise Julie Kim, accompagnée du guitariste Éric St-Laurent, a présenté un concert complet à l’occasion du lancement de la saison culturelle 2023-24 du Conseil des organismes francophones de la région de Durham (COFRD). L’événement a attiré une foule d’habitués de la communauté, ce dimanche 4 juin, dans la salle paroissiale de l’église Assomption de Notre-Dame à Oshawa.

Le COFRD programme six concerts

Pour cette saison, qui s’étendra de l’automne 2023 à l’été 2024, le COFRD propose six concerts d’artistes aux styles très variés.

La chanteuse soul Ferline Regis, qui a sorti un album en 2021, se produira le 11 novembre.

En janvier 2024, ce sera au tour du rocker Medhi Cayenne de monter sur scène.

Suivront les mois suivants le duo folk Geneviève et Alain, le groupe trad les Rats d’Swompe, le chanteur et musicien country Daniel Goguen. Et, pour clôre la saison, la chanteuse pop Céleste Lévis.