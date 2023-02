Jean Roy, Prix d’excellence de l’Ontario pour les personnes âgées

L’infirmière Jean Aitcheson, de Stratford, qui a créé un fonds de bourses d’études et organisé des missions médicales dans dix pays en voie de développement.

La conseillère scolaire Donna Cansfield, d’Etobicoke, qui a aussi travaillé pour l’établissement de soins palliatifs Dorothy Ley.

La directrice d’école Elizabeth Churcher, de Tweed, qui s’est consacrée au bénévolat auprès de plusieurs organismes de sa région, notamment la société d’horticulture de Tweed.

Le diplomate Larry Duffield, de Windsor, qui a occupé sept postes à l’étranger pendant 25 ans. Il a également travaillé à la sensibilisation aux recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, et il s’est porté volontaire pour une douzaine de missions d’observation électorale en Haïti, au Pakistan et en Ukraine.

Réjeanne Fairhead, d’Ottawa, est bénévole pour le centre de soins communautaires Perley Health depuis plus de 25 ans. Elle a également consacré plus de 3000 heures de bénévolat dans le domaine de la santé spirituelle, en participant à des services œcuméniques, des funérailles et des visites pastorales.