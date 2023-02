Camionneurs: invoquer la Loi sur les mesures d’urgence était légitime

«En d’autres termes, la Loi sur les mesures d’urgence n’est pas un outil dont on peut se servir lorsqu’il s’avère utile. Il s’agit plutôt d’un outil de dernier recours», a-t-il précisé en conférence de presse.

Manquements de la police

Dans le rapport de plus de 2000 pages, divisé en cinq volumes, le juge Paul Rouleau indique notamment que si les gouvernements et la police avaient mieux anticipé la situation et s’étaient mieux préparés, «et s’ils avaient collaboré efficacement, la réponse à cette situation sans précédent aurait pu être différente».

Malgré cela, Paul Rouleau donne raison au gouvernement de Justin Trudeau.

Selon le commissaire, la présence de manifestants extrémistes «motivés par une idéologie», qui avaient été identifiés par le Service canadien de renseignements et de sécurité (SCRS) comme des sujets d’enquête, a été l’élément déterminant dans sa décision.

Le rapport mentionne que la manifestation n’était ni «pacifiste» ni «licite».