Karine Giboulo: une maisonnette dans un musée

Le musée se trouve à quelques pas de la station de métro Museum. L’admission est gratuite le mercredi de 16h à 21h. Sinon, c’est 15$ (les détenteurs de carte Presto reçoivent 20% de rabais en achetant leur billet sur place).

Les heures d’ouverture sont de 10h à 18h les lundis, mardi, jeudi et vendredi, de 10h à 21h les mercredis, et de 10h à 17h le week-end et les jours fériés.

Un restaurant dans une maison

Pour votre prochaine visite du côté du musée de la céramique Gardiner (111 Queen’s Park, Toronto), voyez mon article sur un petit circuit de 30 minutes tout autour, incluant un restaurant unique.

Avant la visite du musée, une copine voulait nous initier au 7 West Café (7 rue Charles Ouest), que je ne connaissais pas. C’est pourtant un incontournable, un des rares ouvert 24h sur 24h, tous les jours de l’année!

Cela en fait la destination parfaite en sortant de la dernière représentation du cinéma Varsity, dont l’entrée est à 100 mètres de là, sur la rue Balmuto.