La vie comme ça! chez Les Voix du coeur

«Comme chaque année, j’aime partir d’un thème précis et l’explorer en faisant le choix de chansons qui touchent à différentes facettes.» Le thème vient donc toujours avant les chansons.

«Au moins deux chansons, que nous avons réussi à inclure dans ce thème, me trottaient dans la tête depuis quelques années», confie-t-elle.

Elle accepte de nous dévoiler trois chansons au programme: C’est ma vie, À ma manière de Roxane Bruneau, Life is a Highway de Tom Cochrane, et La vie est belle de Nassi.

Billets en vente

Appuyé par six musiciens, le spectacle alliera le chant, quelques danses et des mises en scène, afin de livrer un spectacle émouvant et humoristique. «Il y a au moins une mise en scène qu’on a jamais essayée dans un numéro!»

Le dernier spectacle des Voix du coeur au Théâtre Isabel Bader de la rue Charles Ouest remonte à 2019, avant la pandémie. Il y aura deux représentations le samedi 3 juin, à 15h et 20h.