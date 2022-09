L’ensemble vocal Les voix du coeur recrute

Vous chantez sous la douche? Vous êtes avantageusement connu dans les bars karaoké? À Noël, votre interprétation du Minuit chrétien impressionne votre congrégation? Vous avez déjà songé à une carrière musicale? Joignez-vous aux choristes de l’ensemble vocal torontois Les voix du coeur!

Depuis 29 ans, la chorale offre chaque année des spectacles de qualité exceptionnelle. En juin 2023, l’ensemble remontera sur la scène du Théâtre Isabel Bader, sur le campus de l’Université de Toronto.

Chanson francophone

Un des objectifs du groupe est de faire connaître et apprécier la richesse de la chanson d’expression française et internationale à un public francophone et francophile amateur de beaux spectacles.

L’ensemble vocal vient de reprendre ses activités, sous la direction musicale de Manon Côté. Deux spectacles sont prévus sur le thème La vie comme ça. «Le public sera invité à réaliser à quel point la vie peut être belle, malgré tout», explique-t-elle.

Par ailleurs, l’ensemble vocal offrira à nouveau un concert de Noël au profit des Centres d’accueil Héritage pour aînés à la paroisse du Sacré-Coeur le samedi 10 décembre.

Choristes recherchés

L’ensemble compte déjà une trentaine de choristes, mais est toujours à la recherche de nouveaux chanteurs enthousiastes.