Les Voix du cœur ont retrouvé le chemin de la scène

Parmi eux, le public reconnaîtra Le long chemin de Nicola Ciccone, Le tourbillon de Jeanne Moreau, ou encore L’Amérique pleure des Cowboys fringants. Le reste est un secret réservé au public.

Les Voix du coeur chez les Estoniens

Exceptionnellement cette année, le spectacle des Voix du cœur n’aura pas lieu à l’habituel théâtre Isabel Bader de l’Université de Toronto.

Le public a rendez-vous à la Estonian House, au nord de la station de métro Broadview. «C’est une salle avec une très bonne acoustique, c’est une nouvelle expériences de se produire ici», indique Manon Côté.

Les choristes s’entraînent depuis plus d’un an pour présenter Les chemins croisés. Le spectacle va mêler chant, danse et théâtre, sur des airs de pianos et de violons. «Nous sommes vraiment heureux de pouvoir enfin se produire sur scène et retrouver le public», se réjouit la directrice artistique.

«S’ils mènent tous à Rome, forcément nos chemins se croisent.» Deux spectacles sont programmés: un premier à 15h et le second à 20h. Le prix d’entrée est de 25$ (15$ pour les 6-18 ans).