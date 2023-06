Entrer dans la légende de Pink Floyd

Les architectes du rock

L’exposition de 20 000 pieds carrés nous plonge dans l’univers de cinq décennies de Pink Floyd et son impact profond sur l’art et la culture. Un système audioguide intuitif ouvre la voie à travers les chapitres de l’histoire du groupe: de leur formation à leur performance finale en 2008. On y trouve quelque 350 artefacts associés au groupe.

Pink Floyd a souvent combiné la musique avec des éléments visuels pour créer une expérience immersive pour leur public. L’exposition est un condensé de cinématiques, de lumière, mêlant histoire, vidéo et musique.

Par ailleurs, on célèbre en 2023 le 50e anniversaire de la sortie de leur album conceptuel emblématique The Dark Side of the Moon. Cet album a établi de nouvelles normes pour la production musicale et a contribué à populariser le format des «albums concepts» dans l’industrie musicale.

Cette expérience vaut presque autant qu’un concert. Effectivement, on y retrouve l’âme que chaque membre du groupe a mise dans leur musique.

Chaque membre du groupe a fouillé dans son garage pour retrouver des éléments permettant de reconstituer l’histoire du groupe.