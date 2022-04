Cinéfranco présente C.R.A.Z.Y. au Royal le 20 avril

Le mercredi 20 avril, c’est la Journée du cinéma canadien. Le festival torontois Cinéfranco rend cette année un hommage au regretté Jean-Marc Vallée en présentant son film C.R.A.Z.Y. à 19h au Royal Theatre (608 rue College).

Grâce à un partenariat avec Reel Canada, les billets sont gratuits: il faut réserver.

Le décès inattendu de Jean-Marc Vallée, le 25 décembre 2021, a envoyé une onde de choc dans la communauté culturelle canadienne comme à Hollywood.

Jean-Marc Vallée superstar

C’est C.R.A.Z.Y., son quatrième long métrage, qui l’a catapulté en 2005 vers la gloire internationale.

S’en est suivi The Young Victoria (2009), Café Flore (2011), Dallas Buyers Club (2013), nommé pour six oscars et gagnant des trophées du meilleur acteur (Matthew McConaughey) et du meilleur second rôle (Jared Leto), et Wild (2014), nommé pour deux oscars.