Attention: fraudes et cyberattaques de plus en plus sophistiquées

Courriel personnalisé

Frédéric Grelot raconte qu’il reçoit des dizaines de courriels de démarchage commercial et de hameçonnage par jour, qu’il reconnaît tout de suite et met à la poubelle.

Mais il a reçu récemment «un courriel plus personnalisé et en apparence plus sérieux – commercial, pas frauduleux – dans lequel on reconnaissait, en petits caractères à la fin, qu’il était rédigé par une intelligence artificielle».

Morale de l’histoire: l’IA sert de plus en plus à récolter le maximum de données publiques sur vous, et de vous envoyer des sollicitations mieux adaptées à votre personnalité et vos habitudes. «Ce n’est pas de la fraude, mais il faut en être conscient et rester vigilant.»

Selon le représentant de Glimps, il faut aussi faire attention aux informations et aux photos qu’on affiche sur les réseaux sociaux. «Si vous vous photographiez fièrement devant votre nouvelle maison en en montrant les clés, sachez que les criminels possèdent maintenant votre adresse et peuvent faire une copie de vos clés à partir de la photo!»

Avocats prête-noms

Selon Marc Tassé, peu de Canadiens savent que le Canada est considéré à l’international comme un «paradis fiscal» où il est relativement facile de blanchir de l’argent.