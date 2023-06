Valérie Villeneuve, bourse #JEMAIME 2023 des Chiclettes

C’est à Valérie Villeneuve, de Marathon dans le Nord de l’Ontario, que le trio musical torontois Les Chiclettes remet sa bourse d’études #JEMAIME 2023 au montant de 1500 $.

Valérie est inscrite à l’Université de l’Ontario français pour entamer son baccalauréat en éducation. Il lui faudra trouver l’équilibre entre vie de famille, études et boulot. Mais elle se dit prête à relever le défi.

Une fille du Nord de l’Ontario

Née à Chapleau, elle déménage à 12 ans dans la petite communauté de Marathon, sur le bord du lac Supérieur où elle complète ses études secondaires en français.

Après quelques années passées au Québec et en Nouvelle-Écosse, Valérie revient s’installer à Marathon avec ses deux enfants et y travaille comme enseignante «non légalement qualifiée» depuis 2018.

«J’ai complété un baccalauréat en géographie à l’université Carleton à Ottawa, mais je n’avais pas trouvé à cette époque, la confiance de poursuivre mon éducation postsecondaire en français», rapportent Les Chiclettes Nathalie Nadon, Julie Kim et Geneviève Cholette.

Fière Franco-Ontarienne

«Depuis mon retour à Marathon, j’embrasse ma communauté, je suis maintenant fière de moi et de ma capacité linguistique qui me permet d’être une source d’inspiration pour mes enfants et mes élèves.»