Musique: Ponteix et Étienne Fletcher en avance pour les Trille Or

La Saskatchewan est en tête du peloton dans la course aux prix Trille Or de la musique de la francophonie de l’Ontario et de l’Ouest du pays, qui seront décernés en septembre, au Centre national des Arts à Ottawa.

Le groupe rock Ponteix récolte en effet 10 nominations sur une possibilité de 22. Le chanteur Étienne Fletcher suit de près avec 9 nominations. Et un troisième Fransaskois, le rappeur slameur Shawn Jobin, est en nomination dans 7 catégories.

Les autres nominés sont presque tous franco-ontariens: Marie-Clo x éemi (9 nominations), YAO (8), Céleste Lévis (7), Mélissa Ouimet (6), Geneviève et Alain (6).

Le trio torontois Les Chiclettes est en lice dans 4 catégories.

12e édition Trille Or

Lors des célébrations prévues entre le 7 et le 9 septembre, on entendra aussi les noms de Anique Granger (5 nominations), Les Rats d’Swompe (4), Matt Stern (4), ceryyse (4), LeFloFranco (3), Reney Ray (3), Règlement 17 (3) et Radio Radio (3).