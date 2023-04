Musique : des terres et des hommes

L’homme exponentiel, unique en son genre

Il existe en Ontario un auteur-compositeur-interprète vite devenu plus grand que nature. Stef Paquette a débuté sa carrière avec les Chaizes Muzikales. Il est rapidement devenu un des meilleurs artistes de sa génération.

En 2011, il lance Le salut de l’arrière-pays, un de ses plus grands albums. Des mélodies folk, rock et blues qui supportent des textes puissants et engagés, doux et tendres.

Plusieurs des plages de l’album sont devenues des vers d’oreille qui tournent toujours à la radio aujourd’hui.

Fait pour rester, C’est toujours les meilleurs, Les petites fraises d’été et Pour le moulin ne sont que quelques-unes des chansons extrêmement puissantes du disque, à l’image de ce personnage unique et authentique qu’est Stef Paquette.