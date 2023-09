Une année pleine de projets pour Oasis Centre des femmes

«Seule on va plus vite, ensemble on va plus loin»

Daga Gasirabo indique que Oasis Centre des femmes est avant tout «un travail collectif pour un avenir sans violences pour les femmes et les filles».

La directrice générale remercie le Centre francophone pour son étroite collaboration, les organismes partenaires comme les collèges Boréal et La Cité, les conseils scolaires Viamonde et MonAvenir, la Ville de Toronto, les hommes alliés, les bailleurs de fonds, les membres et employés pour leur investissement.

«Seule on va plus vite, ensemble on va plus loin», évoque-t-elle, car «ce n’est pas une affaire de femmes, c’est une affaire de tout le monde».