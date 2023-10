Décès de Mariel O’Neill-Karch, ardente promotrice du théâtre franco-ontarien

Mécène du théâtre

En plus d’être une des mécènes les plus assidues et généreuses du Théâtre français de Toronto, Mariel a appuyé le Musée des beaux-arts de l’Ontario, l’Art Gallery of Hamilton, le Musée Gardiner, St. Michael’s College et Woodsworth College, entre autres.

Mariel est décédée après avoir combattu la paralysie supra-nucléaire progressive, une maladie dégénérative rare du cerveau. Son mari Pierre l’a soutenue jusqu’au dernier moment, dans leur condo au centre-ville (pas question de la placer dans une institution de soins de longue durée).

L’Ontario français perd une grande spécialiste de la dramaturgie, une amoureuse et une ardente promotrice du théâtre d’ici.

Réactions

Au Théâtre français de Toronto, on s’est dit «profondément attristés d’apprendre la disparition de Mariel O’Neill-Karch. Son amour pour la dramaturgie, son engagement passionné en tant que donatrice du Théâtre français de Toronto, et sa précieuse contribution à la scène culturelle ontarienne resteront gravés dans nos mémoires.»

«À Pierre, à sa famille et à ses proches, nous offrons nos plus sincères condoléances. Son héritage continuera d’inspirer et d’enrichir notre communauté théâtrale.»