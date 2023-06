Monopolis, une adaptation de Starmania à l’école Saint-Frère-André

«Les personnages, les thèmes et l’intrigue» de l’oeuvre de Berger et Plamondon ne sont pas si loin des expériences des élèves. Ces thèmes, dont l’amour, la quête du pouvoir, la célébrité et la quête/perte de l’identité, «sont encore très pertinents et d’autant plus accrocheurs pour les jeunes», nous explique Noémi Parenteau-Comfort.

Starmania est ainsi l’histoire de Johnny Rockfort, jeune homme qui se révolte contre la société. À cela s’ajoute une histoire d’amour avec Cristal, chanteuse, qui est aussi aimé par Ziggy, un travesti. Enfin, Sadia, militante, ne peut résister aux charmes de Johnny. Tous, à leur niveau, cherchent leur place dans une société inquiétante.

Ces thèmes expliquent la longévité de l’oeuvre originelle. C’est alors une «adaptation pour eux» qui a été offerte aux élèves du PSAT, confie Billy Boulet-Gagnon.

Une participation totale

Pas moins de 30 élèves seront sur scène. Pour en arriver là, ils ont franchi l’épreuve des auditions, qualifiées de «formelles» par la metteuse en scène. Si «les jeunes étaient bien fébriles», ils étaient bien préparés avant même la sélection.

Pour parfaire la préparation des jeunes acteurs, plus de deux heures de répétitions ont été allouées tous les mardis et jeudis, après les cours. Un samedi par mois était également réservé à la préparation du spectacle de deux heures.