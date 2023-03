Les talents de l’école Saint-Frère-André sous les projecteurs

Les élèves du Programme spécialisé en arts de Toronto étaient réunis dans la galerie et le théâtre de l’Alliance française ce vendredi 24 mars. Sur les murs étaient accrochées plusieurs peintures et dessins de ces étudiants de 11e et 12e année de l’école secondaire catholique Saint-Frère-André. Sur scène, ils ont interprétés chansons, musique, poèmes, extraits de pièces de théâtre.

L’art dans toute sa diversité était au coeur de cette soirée de gala.

Un programme jeune

Les élèves de Joanne Morra, enseignante en arts visuels, et Daniel Gareau, enseignant en construction et média, étaient fiers de montrer leurs créations à leurs proches et aux visiteurs.

Si tout le monde est francophone, ils ne peuvent s’empêcher de mélanger anglais et français dans leur conversation. «C’est la magie de Toronto», ironise Noémi Parenteau-Comfort, enseignante de théâtre et coordinatrice du programme.

Ce programme est encore jeune, explique Noémi Parenteau-Comfort. Lancé en 2015, il se veut «accompagnateur». Les élèves qui se produisent sur scène sont suivis par l’enseignante depuis trois et quatre ans.