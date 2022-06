Un spectacle et une exposition par les élèves de Saint-Frère-André

Les élèves du Programme spécialisé en arts de l’école secondaire catholique Saint-Frère-André soulignent la fin de l’année scolaire avec deux rendez-vous à ne pas manquer: un spectacle et une exposition.

Robin des bois, la comédie musicale

Leur comédie musicale Robin des bois sera présentée au grand public ce jeudi 9 juin à 19h. L’entrée est gratuite.

La troupe de théâtre, les musiciens de la troupe, l’équipe technique et les élèves de média et construction travaillent depuis février afin de livrer un spectacle de qualité pour les familles et la communauté francophone.

L’école Saint-Frère-André est située au 330 de l’avenue Lansdowne, au nord de Dundas.