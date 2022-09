Les écoles Saint-Frère-André et Toronto Ouest: déjà 10 ans!

Au programme: un barbecue, des jeux et de la musique avec Amadou Kienou et sa troupe de musiciens et danseurs.

Selon le directeur Francis Cronier-Thériault, il s’agit de partager un moment important dans la vie de l’école avec toute la communauté scolaire.

«Nous sommes très heureux à l’idée de célébrer la décennie d’existence de notre école avec les élèves, les parents, les bénévoles et le personnel. C’est une belle célébration pour tous ceux et celles qui ont contribué, au cours des 10 dernières années, au succès de notre école.»

BI et STIAM

Dès la 7e année, les élèves de l’école secondaire Toronto Ouest peuvent suivre plusieurs programmes spécialisés dans un milieu d’apprentissage favorisant la réussite et l’excellence, et en accord avec leurs besoins et leurs ambitions.

En plus du programme du Baccalauréat international, l’école propose un programme d’excellence en sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques (STIAM).