Le BI, beaucoup plus que deux lettres!

Par conséquent, même s’il y a des lignes directrices émises par le ministère de l’Éducation, les cours et les évaluations ne sont pas forcément standardisés pour autant.

Les deux tests provinciaux s’ajoutent aux 18 cours obligatoires et aux 12 cours facultatifs ainsi qu’aux 40 heures de service communautaire nécessaires à l’obtention du diplôme de l’école secondaire.

À la différence du programme de l’Ontario, les cours du BI sont offerts à deux niveaux. Les cours de niveau moyen (NM) durent 150 heures. Ceux du niveau supérieur (NS), 240 heures.

Si les élèves inscrits dans un cours du niveau supérieur y consacrent plus d’heures, c’est qu’ils recourent à des connaissances, à des compréhensions et à des compétences plus variées. Chaque élève étudie entre trois et quatre matières au NS. Les autres cours sont du NM.

Dans le Programme du diplôme, c’est-à-dire celui offert aux élèves âgés entre 16 et 19 ans, les élèves peuvent recevoir un niveau entre 7 (la plus élevée) et 1 (la plus faible) pour chaque cours du programme. Tout comme le DÉSO, ces niveaux sont calculés par la suite en pourcentage pour les bulletins de notes.